

Зурабишвили: Без единства флаг теряет свою силу, свое предназначение

14.01.2024 19:28





Без нашего единства флаг теряет свою силу, свое предназначение, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в связи с Днем государственного флага.



По словам президента, мы обязаны достичь единства.



«Поэтому, несмотря ни на что, мы обязаны достичь очень большой силы в нашей стране и в любом государстве, которая называется единством народа. Я хотела бы сказать молодым людям, что этот флаг принадлежит вам, вы должны его защищать, вы должны принести этот флаг туда, где будущее этой страны, и не позволять никому менять ценности, существующие под этим флагом, вынести другую картину Грузии. Вы все понимаете, о чем я сегодня говорю, и я не хочу говорить, но вы хорошо понимаете. Вы защитили страну и таким образом защитите этот флаг. Этот флаг всегда будет постоянным символом Грузии, и я желаю ему победы», - отметила президент.





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