

Зурабишвили: Наш флаг является отображением нашей силы

14.01.2024 19:30





Наш флаг является отображением нашей силы, флаг представляет все, что составляет Грузию – ее ценности, идентичность, убеждения, ее прошлые битвы, и ее победы сегодня и завтра», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления на мероприятии в президентской резиденции, посвященном Дню государственного флага.



По словам Зурабишвили, уважать и защищать флаг долг каждого гражданина.



«Мы все гордимся, когда видим, что флаг Грузии уже стал флагом страны со статусом кандидата в Европу, а завтра он присоединится к флагам европейских стран, чтобы составить новое, большое, сильное единство. Мы знаем, что под этим флагом наши солдаты защищают нашу страну и всегда будут защищать ее везде, где необходимо, они будут гарантом суверенитета этой страны. За это им наше уважение и благодарность. Этот флаг представляет все это и, таким образом, мы должны защищать его, поскольку он защищает нас и ценности, которые нас объединяют. Без нашего единства флаг теряет свою силу, свое предназначение. Поэтому, несмотря ни на что, мы обязаны достичь самой большой силы в нашей стране и в любом государстве, которая называется единством народа», — заявила Саломе Зурабишвили.







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