

Гегелия: То, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем – это реванш над политическим Западом

15.01.2024 11:39





То, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем – это реванш над политическим Западом – Это шаги, предпринятые против Америки и ЕС, - заявил один из лидеров «Лело» Григол Гегелия, оценивая визит делегации «Грузинской мечты» в Китай



По его словам, у Китая есть ряд таких интересов, которые не совпадают и не могут совпадать с интересами независимой, свободной, суверенной Грузии, соответственно, нужно выбирать одно или другое.



«Отношения между странами на торговом уровне – это хорошо и следует приветствовать, какая бы это ни была страна, естественно, за исключением Российской Федерации и аффилированных с ней автократий, но то, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем — это в первую очередь реванш над политическим Западом. Это шаги, предпринятые против Америки и Евросоюза, а не шаги, предпринятые в направлении диверсификации интересов Грузии. Очень просто – «Грузинская мечта» делает все, чтобы сказать своим западным партнерам, что она, «Грузинская мечта», имеет другую ценностную ось, которая уже не совпадает с геополитическими и внешними интересами Америки и Евросоюза», - заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





