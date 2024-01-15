

Бека Лилуашвили: Как видно, Ираклию Кобахидзе недостаточно опыта Коммунистической партии из нашего исторического прошлого

15.01.2024 12:53





Как видно, Ираклию Кобахидзе недостаточно опыта Коммунистической партии из нашего исторического прошлого и он ищет что-то новое в Коммунистической партии Китая, - так член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили откликается на визит делегации «Грузинской мечты» в Китай.



Как он отметил, непонятно, почему возникла необходимость поднимать отношения с Китаем на уровень стратегического партнерства.



«Они подписали документ о стратегическом партнерстве с Китаем и вывели отношения на новый этап, и я не знаю, какая в этом была необходимость. У нас фантастические экономические отношения с Китаем, мы, в том числе и Гахария, подписали соглашение о свободной торговле, и после этого я не знаю, зачем нужно было поднимать отношения на партнерский уровень. Как видно, Ираклию Кобахидзе недостаточно опыта Коммунистической партии из нашего исторического прошлого и он ищет что-то новое в Коммунистической партии Китая», - заявил Лилуашвили.



Вместе с тем Лилуашвили обратился к руководителям части медиа, а также к Бидзине Иванишвили и призвал открыть двери телевидений для дебатов.



«Мечта» сегодня подобно «националам» использует СМИ для создания моделируемой реальности, распространения фейков и сокрытия правды от людей.



Копируя придуманный Михаилом Саакашвили бойкот СМИ, напуганные Кобахидзе, Мдинарадзе, Каладзе и другие, вместо того чтобы нести ответственность перед народом, сидят в студиях и спокойно разговаривают сами с собой.



Мы призываем Иванишвили и «Мечту» открыть телеканалы для дебатов.



Пусть откроют прямые эфиры для всех! Повторяю для всех, не только для освещения совещаний Саакашвили из зала суда!» - заявил Лилуашвили на брифинге в парламенте.



По его словам, команда Гахария ждет, когда Иванишвили открыто согласится или откажется от дебатов с Гахарией.





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