

Хазарадзе озвучил результаты внутрипартийных выборов в партии «Лело»

15.01.2024 12:57





Внутрипартийные выборы в партии «Лело» завершились. Политсовет партии избрал Бадри Джапаридзе своим председателем, а Анну Нацвлишвили – его заместителем. Об этом сообщил один из лидеров партии Мамука Хазарадзе по окончании заседания политсовета.



Сегодня заседание политсовета официально утвердило Ираклия Купрадзе генеральным секретарем.



«Сегодня завершился избирательный процесс в «Лело». Как вы знаете, 22 декабря мы провели съезд, на котором был избран 21 член политсовета. Сегодня состоялось заседание политсовета, на котором были избраны председатель политсовета и его заместитель, а также утверждена кандидатура генерального секретаря. Я хочу представить вам Бадри Джапаридзе, который был единогласно избран председателем политсовета, а также Анну Нацвлишвили, избранную заместителем председателя политсовета, и она будет вести исполнительное направление в политсовете. Ираклий Купрадзе утвержден генеральным секретарем партии. Мы завершили внутрипартийные выборы и можно сказать, что с сегодняшнего дня партия полностью мобилизована для того, чтобы принести довольно серьезную победу на выборах 2024 года. Под победой мы подразумеваем изменение жизни грузинского народа, превращение этой страны в успешную, создание большого числа рабочих мест, удвоение бюджета, создание условий для возвращения нашей эмиграции на родину и предоставление нашей молодежи возможности начать работать в Грузии, а также обеспечение достойной жизни пенсионеров. Поэтому мы полностью мобилизованы для того, чтобы сделать 2024 год переломным и годом победы не только для нашей партии, но и для всей Грузии», - заявил Мамука Хазарадзе.





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