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Эстония не будет выдавать украинцев призывного возраста – Каллас
15.01.2024 13:27
Правительство Эстонии не собирается высылать в Украину военнообязанных украинских мужчин, проживающих в этой стране. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью The Kyiv Independent, опубликованном 14 января.
"Мы точно ничего не будем делать со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине", – сказала она.
По ее словам, она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос украинских беженцев и желание украинского лидера вернуть мужчин призывного возраста в Украину.
Премьер-министр добавила, что украинские граждане, в том числе мужчины, получившие защиту, согласно правилам Европейского союза, законно находятся в Эстонии и "имеют право быть здесь, если соблюдают правила, если они до нас дошли".
22 декабря глава департамента пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги уведомил, что Украина не обращалась к эстонскому правительству на тему возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы. "У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – заявил представитель МВД.
В то же время министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 22 декабря заявил, что власти страны готовы содействовать мобилизации военнообязанных украинцев, получивших убежище в стране после начала полномасштабного вторжения России.
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