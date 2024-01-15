

Эстония не будет выдавать украинцев призывного возраста – Каллас

15.01.2024 13:27





Правительство Эстонии не собирается высылать в Украину военнообязанных украинских мужчин, проживающих в этой стране. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью The Kyiv Independent, опубликованном 14 января.



"Мы точно ничего не будем делать со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине", – сказала она.



По ее словам, она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос украинских беженцев и желание украинского лидера вернуть мужчин призывного возраста в Украину.



Премьер-министр добавила, что украинские граждане, в том числе мужчины, получившие защиту, согласно правилам Европейского союза, законно находятся в Эстонии и "имеют право быть здесь, если соблюдают правила, если они до нас дошли".



22 декабря глава департамента пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги уведомил, что Украина не обращалась к эстонскому правительству на тему возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы. "У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – заявил представитель МВД.



В то же время министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 22 декабря заявил, что власти страны готовы содействовать мобилизации военнообязанных украинцев, получивших убежище в стране после начала полномасштабного вторжения России.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





