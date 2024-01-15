

Депутат «Мечты»: без Китая стратегическая цель Грузии — функция коридора — теряется

15.01.2024 14:00





Депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе пояснил, что без Китая стратегическая цель Грузии — функция коридора — будет утрачена, поскольку КНР рассматривается как главный актор. Именно поэтому важно стратегическое партнерство с официальным Пекином.



Сарджвеладзе отметил, что у китайских компаний был шанс включиться в процесс строительства порта Анаклия еще до установления стратегических отношений с Китаем, и в этом направлении ничего не изменилось.



Депутат «Мечты» подчеркнул, что Пекин неоднократно заявлял, что поддерживает территориальную целостность Грузии и что это предусмотрено в ряде документов. А потому визит парламентской делегации в Китай очень важен.



«Ряд европейских государств имеют очень глубокие и напряженные отношения с Китаем, что нормально. Посмотрите на динамику торговых отношений с Китаем со стороны государств- членов ЕС — даже Китая и США.



В интересах Грузии, когда речь заходит о функции коридора, какой бы уникальной роли ни играли многие государства, особенно важно иметь крупную экономику, расположенную на Востоке, такую как Китай.



Поэтому хорошие отношения с Китаем стратегически важны для Грузии, которая рассматривается как главный игрок: Китай рассматривается как главный игрок в торговых отношениях, которые стратегически важны для Грузии», — отметил Сарджвеладзе.



Отметим, делегация «Грузинской мечты» во главе с лидером партии Ираклием Кобахидзе отбыла в Китай и проведет в Шанхае встречи 14-20 января.



Напомним, в 2023 году Грузия и Китай оформили соглашение о стратегическом партнерстве. Часть оппонентов власти и аналитиков считает, что этот шаг — «демарш» Западу и выгодно больше Китаю, чем Грузии.



Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.



Как указано в документе, партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения, а также международное.



Также между Грузией и КНР введен безвизовый режим — в одностороннем порядке. Пекин пока думает над тем, позволить ли гражданам Грузии путешествовать в Китай без виз.



SOVA

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