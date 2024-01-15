

Экс-глава Национальной библиотеки: ухожу с гордостью

15.01.2024 14:26





Экс-глава Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе, который был отстранен от руководства, сообщил, что уходит с гордостью и высоко поднятой головой, попрощавшись с сотрудниками, с которыми провел 11 лет.

Кекелидзе еще раз подводит итоги своих лет на посту руководителя Национальной библиотеки, отмечая, что вся команда смогла создать «великую историю становления образовательного бренда Национальной библиотеки».



«Я сказал, что ухожу гордый и с поднятой головой, потому что я оставил много созданного и забрал много любви. Они тоже должны оставаться гордыми и с высоко поднятой головой, потому что мы создали все это вместе.



И параллельно с этим мы не забывали друг друга, потому что знали, что человек — это главное, что человек создает книгу, что книга создается о людях, и человек читает книгу, и что главное — это они сами, люди с разными мнениями и мыслями, и что человека есть выбор, и что они обязательно должны продолжить дело вместе с новым менеджером», — пишет Георгий Кекелидзе.



Напомним, директор Нацбиблиотеки сообщил о «несправедливом» увольнении. Об этом решении Георгию Кекелидзе сообщил спикер парламента Грузии. Шалва Папуашвили, комментируя этот вопрос, заявил, что это было «кадровое» решение.

































Источник: СОВА

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