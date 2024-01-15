

«Лело»: углубление отношений с Китаем — реванш Грузии над политическим Западом

15.01.2024 14:27





Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Григол Гегелия уверен, что углубление отношений с Китаем — реванш Грузии над политическим Западом, это — игра «Грузинской мечты» против США и ЕС.



Гегелия отметил, что у Китая есть ряд таких интересов, которые не совпадают и не могут совпадать с интересами независимой, свободной, суверенной Грузии.



«Отношения между странами на торговом уровне – это хорошо и следует приветствовать, какая бы это ни была страна, естественно, за исключением Российской Федерации и аффилированных с ней автократий.



Но то, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем — это в первую очередь, реванш над политическим Западом. Это шаги, предпринятые против Америки и Евросоюза, а не шаги, предпринятые в направлении диверсификации интересов Грузии.



Очень просто – «Грузинская мечта» делает все, чтобы сказать своим западным партнерам, что она, «Грузинская мечта», имеет другую ценностную ось, которая уже не совпадает с геополитическими и внешними интересами Америки и Евросоюза», — считает политик.



Отметим, делегация «Грузинской мечты» во главе с лидером партии Ираклием Кобахидзе отбыла в Китай и проведет в Шанхае встречи 14-20 января.



Напомним, в 2023 году Грузия и Китай оформили соглашение о стратегическом партнерстве. Часть оппонентов власти и аналитиков считает, что этот шаг — «демарш» Западу и выгодно больше Китаю, чем Грузии.



Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.



Как указано в документе, партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения, а также международное.



Также между Грузией и КНР введен безвизовый режим — в одностороннем порядке. Пекин пока думает над тем, позволить ли гражданам Грузии путешествовать в Китай без виз.





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