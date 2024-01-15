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Ираклий Чиковани: Визит в Китай имеет очень большое значение для развития двусторонних отношений
15.01.2024 14:27
Визит в Китай играет очень большое значение для развития двусторонних отношений, учитывая, что две страны уже сделали заявление о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. И этот визит является мероприятием, способствующим этому», - заявил заместитель председателя парламента Грузии Ираклий Чиковани в Китае, где находится делегация правящей партии во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.
Как отметил Ираклий Чиковани, Грузия придает очень большое значение экономическому потенциалу нашей страны и развитию т.н. Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль.
«Для нас это очень важный визит. Этот визит имеет очень большое значение для развития двусторонних отношений, учитывая, что две страны уже сделали заявление о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. И этот визит является мероприятием, способствующим этому. С другой стороны, Грузия придает очень большое значение экономическому потенциалу нашей страны и развитию т.н. Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль, и для нас это очень важный визит. Мы убеждены, что визит будет успешным и это станет еще одним способствующим шагом», - заявил Ираклий Чиковани.
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