

Ираклий Чиковани: Визит в Китай имеет очень большое значение для развития двусторонних отношений

15.01.2024 14:27





Визит в Китай играет очень большое значение для развития двусторонних отношений, учитывая, что две страны уже сделали заявление о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. И этот визит является мероприятием, способствующим этому», - заявил заместитель председателя парламента Грузии Ираклий Чиковани в Китае, где находится делегация правящей партии во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.

Как отметил Ираклий Чиковани, Грузия придает очень большое значение экономическому потенциалу нашей страны и развитию т.н. Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль.



«Для нас это очень важный визит. Этот визит имеет очень большое значение для развития двусторонних отношений, учитывая, что две страны уже сделали заявление о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. И этот визит является мероприятием, способствующим этому. С другой стороны, Грузия придает очень большое значение экономическому потенциалу нашей страны и развитию т.н. Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль, и для нас это очень важный визит. Мы убеждены, что визит будет успешным и это станет еще одним способствующим шагом», - заявил Ираклий Чиковани.













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