

Самхарадзе: Мы еще раз получили обещание непоколебимой поддержки со стороны Китая

15.01.2024 15:25





Сегодня начался визит нашей делегации в Пекин. У нас были встречи с главой внешнеполитического ведомства правящей партии, и главная задача этого визита – дальнейшее углубление отношений между Грузией и Китаем, - заявил председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе. в Китае, где находится делегация правящей партии во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе



Николоз Самхарадзе сказал о значимости отношений между Грузией и Китаем и отметил, что важна поддержка со стороны Китай в приоритетных для Грузии вопросах, таких как территориальная целостность страны.



«Мы еще раз получили обещание непоколебимой поддержки со стороны Китая, что вопрос территориальной целостности Грузии будет постоянно поддерживаться Китаем. Другим важным аспектом являются торгово-экономические отношения, в том числе развитие Среднего коридора как кратчайшего маршрута перевозки грузов из Китая в Европу и из Европы в Китай, в чем Грузия играет важную роль. Также мы говорили о текущих событиях в мире в целом, в том числе о проблемах безопасности в Черноморском регионе, а также на Ближнем Востоке, в Азии и т.д. У нас состоялся очень интересный и плодотворный разговор. Наш визит продолжается. У нас будут встречи с министром торговли, мы также встретимся с руководством Национального конгресса, и здесь мы будем говорить о сферах, представляющих двусторонний интерес», - заявил Николоз Самхарадзе.





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