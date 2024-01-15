

Кобахидзе: Наше сотрудничество с Китаем чрезвычайно важно с разных точек зрения

15.01.2024 15:26





Наше сотрудничество с Китаем чрезвычайно важно с разных точек зрения. Для нас важно политическое сотрудничество с Китаем, для нас важно экономическое сотрудничество, и это сотрудничество может принести вполне конкретные ощутимые результаты для нашей страны и населения нашей страны – заявил представитель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в рамках официального визита в Китай состоялись встречи с главой международного департамента правящей партии, министром Лю Цзяньчао, с заместителем министра, а также с руководством исследовательского центра при Государственном совете.



«Прошлый год стал историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве, и наша цель, естественно, обеспечить надлежащую имплементацию этого соглашения о сотрудничестве, и именно этому служит наш визит. Есть много сфер, где возможно углубление отношений. Разумеется, важно углублять политический аспект, важно углублять экономические отношения, и это должно иметь вполне конкретные, ощутимые результаты. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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