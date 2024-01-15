

Сарджвеладзе: Проходящие в оппозиции консультации и перегруппировки не имеют ничего общего с добросовестной и принципиальной политикой

15.01.2024 15:32





Проходящие в оппозиции консультации и перегруппировки не имеют ничего общего с добросовестной и принципиальной политикой. Все это продиктовано лишь меркантильными узкопартийными целями, найти возможность и преодолеть избирательный барьер, - такую оценку сделал сегодня в парламенте Грузии депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.



По словам Сарджвеладзе, удивительно, когда стратегия выстраивается ​​таким образом, будто кто-то намерен сотрудничать с Никой Мелия, но не собирается сотрудничать с партией «Национальное движение».



Как он отметил в этом контексте, подтвердилось, что, пока Мелия возглавлял «Национальное движение», «Лело» и «Нацдвижение» были взаимосовместимыми партиями.



«Представьте себе, насколько губительным будет сотрудничество с людьми, выдворенными из «Национального движения» для той же партии «Лело». Именно эти ошибки станут причиной безуспешности оппозиции осенью», - заявил Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, партия «Лело» не имеет шансов преодолеть избирательный барьер и не имеет перспектив улучшить показатель, зафиксированный на предыдущих парламентских выборах.





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