

Вольский : Отношения РФ с КНР отличаются от отношений Грузии с Китаем

15.01.2024 15:36





Вице-спикер парламента Гия Вольский подчеркнул, что отношения РФ с КНР отличаются от отношений Грузии с Китаем. Отношения Москвы и Пекина, отметил он, «специфические».



«У России свои собственные отношения с Китаем, довольно специфические, абсолютно отличные от этих отношений, от интересов, которые у нас есть в двусторонних отношениях с Китаем», — пояснил Вольский.



По словам вице-спикера, разговор между сторонами был сосредоточен на участии Грузии в отношениях с Западом и Востоком, рынками ЕС и Азии.



«Несмотря на значительные различия в ресурсах между Китаем и Грузией, здесь сохраняется стандарт сотрудничества, который подразумевает равные права. <> Завтра у нас будут очень интересные встречи, а затем мы отправимся в Шанхай, где состоится конкретный разговор о развитии экономического сектора», — сообщил Вольский.



Отметим, делегация «Грузинской мечты» во главе с лидером партии Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи с 14-го по 20 января в Пекине и Шанхае. В состав делегации входит и вице-спикер Вольский.



Часть оппозиции Грузии считает, что углубление отношений с Китаем — это реванш «Грузинской мечты» над Западом — США и Евросоюзом.



Напомним, в 2023 году Грузия и Китай оформили соглашение о стратегическом партнерстве. Часть оппонентов власти и аналитиков считает, что этот шаг — «демарш» Западу и выгодно больше Китаю, чем Грузии.



Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.



Как указано в документе, партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения, а также международное.



Также между Грузией и КНР введен безвизовый режим — в одностороннем порядке. Пекин пока думает над тем, позволить ли гражданам Грузии путешествовать в Китай без виз.







Источник: СОВА

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