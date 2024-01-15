|
|
|
Адвокат: Григориадис не даст показаний и не воспользуется последним словом
15.01.2024 15:36
Лазаре Григориадис не даст показаний и не воспользуется последним словом в суде. Об этом сообщил адвокат задержанного после мартовских антироссийских протестов перед началом процесса. Такое решение принял сам подсудимый «исходя из стратегии защиты».
На судебном заседании в Тбилисском городском суде стороны защиты должна была представить доказательства, но сняла этот вопрос и отменила допрос свидетелей.
Следующее судебное заседание по делу Лазаря Григориадиса состоится 26 февраля, в 13:00 часов по Тбилиси.
Ранее Лазаре Григориадис не исключил, что обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании в случае вынесения обвинительного приговора. Мать обвиняемого, как и семья Лазаре, уверена, что оправдательного приговора не будет.
Напомним, Лазаре Григориадис — участник мартовских акций протеста против принятия так называемого «закона об иноагентах», который принят в РФ, но отозван в Грузии, благодаря стихийному протесту граждан Грузии.
21-летний Лазаре Григориадис был арестован полицией в ночь на 29 марта по делу о протестах 7-9 марта. Его обвиняют в насилии над полицейскими во время митингов перед парламентом против российского закона и в поджоге автомобиля, принадлежащего МВД. Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
Кроме того, Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна