

Адвокат: Григориадис не даст показаний и не воспользуется последним словом

15.01.2024 15:36





Лазаре Григориадис не даст показаний и не воспользуется последним словом в суде. Об этом сообщил адвокат задержанного после мартовских антироссийских протестов перед началом процесса. Такое решение принял сам подсудимый «исходя из стратегии защиты».



На судебном заседании в Тбилисском городском суде стороны защиты должна была представить доказательства, но сняла этот вопрос и отменила допрос свидетелей.



Следующее судебное заседание по делу Лазаря Григориадиса состоится 26 февраля, в 13:00 часов по Тбилиси.



Ранее Лазаре Григориадис не исключил, что обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании в случае вынесения обвинительного приговора. Мать обвиняемого, как и семья Лазаре, уверена, что оправдательного приговора не будет.



Напомним, Лазаре Григориадис — участник мартовских акций протеста против принятия так называемого «закона об иноагентах», который принят в РФ, но отозван в Грузии, благодаря стихийному протесту граждан Грузии.



21-летний Лазаре Григориадис был арестован полицией в ночь на 29 марта по делу о протестах 7-9 марта. Его обвиняют в насилии над полицейскими во время митингов перед парламентом против российского закона и в поджоге автомобиля, принадлежащего МВД. Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.



Кроме того, Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.







Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





