

Давиташвили: Давос является важной платформой

15.01.2024 16:05





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьера Левана Давиташвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в нескольких панельных дискуссиях в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



По словам Давиташвили, также состоятся встречи по поводу бизнес-проектов, и он надеется, что эти встречи будут продуктивными.



«Давос — очень важная платформа в начале года, где вот уже несколько десятилетий собирается бизнес и формируется мнение о многих важных тенденциях. Также с практической точки зрения Давос очень интересен тем, что принимаются практические решения по конкретным проектам и направлениям инвестиций. Для нас это направление является наиболее интересным в Давосе. Также немаловажно, что за последние годы Давос стал не только экономической, но и важной политической платформой. Поэтому участие в Давосе на высоком уровне очень важно для общей осведомленности о стране, для её репутации. Соответственно, премьер-министр примет участие в нескольких панельных дискуссиях, а также в конкретных встречах с бизнесменами по бизнес-проектам. Работа шла несколько месяцев, поэтому встречи уже запланированы. Нас ждут встречи со многими компаниями мира из разных стран, начиная от США, заканчивая ведущими бизнес-группами Юго-Восточной Азии. Сферы очень разнообразны. Это касается как финансовых услуг, так и конкретных различных транспортных, логистических, строительных, розничных и других направлений. Поэтому в Давосе очень широкий спектр встреч, о которых уже известно заранее. В то же время могут быть дополнительные встречи. Мы надеемся, что эти встречи в конечном итоге окажутся продуктивными и ведущие компании примут решения об инвестировании в Грузию», — сказал Леван Давиташвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





