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Делегация «Грузинской мечты» провела встречи в Китае
15.01.2024 17:23
Находящаяся с официальным визитом в Китайской Народной Республике делегация «Грузинской мечты» во главе с председателем партии Ираклием Кобахидзе встретилась с главой международного отдела правящей партии Китая, министром Лю Цзяньчао, заместителем министра и вице-президентом Департамента по исследованию развития Государственного совета.
«Очень интересно поговорить об углублении сотрудничества. Прошлый год стал историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве, и наша цель – обеспечить надлежащую имплементацию этого соглашения, чему и служит наш визит. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем. Есть много областей, где можно углублять отношения. Наше сотрудничество с Китаем чрезвычайно важно с разных точек зрения, для нас важно политическое сотрудничество с Китаем, экономическое сотрудничество, и это сотрудничество может принести вполне конкретные ощутимые результаты для нашей страны и населения», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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