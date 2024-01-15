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Ника Гварамия: Я за широкое объединение, которое будет бороться за победу
15.01.2024 19:53
Я за широкое объединение, которое будет бороться за победу. Готов на любые уступки в целях достижения единства, в том числе на односторонние уступки, - об этом основатель «Мтавари архи» («Главного канала») Ника Гварамия пишет в соцсети.
По его словам, он будет говорить со всеми для достижения целей.
«Меня интересуют изменения и новшества. У меня были и должности, и влияние. Мне действительно не нужно для этого возвращаться в политику.
Я иду в политику для того, чтобы мы вместе осуществили изменения.
Я иду в политику для того, чтобы добиться демократии и свободы раз и навсегда и бесповоротно.
Я иду в политику для того, чтобы открыть дорогу новым людям в управление страной и максимально ускорить смену поколений в политической элите.
Я иду в политику для того, чтобы не было мести.
Я иду в политику потому, что считаю, что это необходимо здесь и сейчас.
Я иду в политику для того, чтобы усилить общую борьбу.
На вопрос «с кем я говорю или буду говорить для достижения целей», отвечаю: со всеми», — пишет Гварамия.
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