

Директор Georgian Manganese пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари

15.01.2024 19:59





Директор Georgian Manganese Джемал Хараишвили, который является владельцем 50% акций ООО «Магароэли», пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари. Он же является и директором ООО «GM-Construction», который также принадлежит компании Georgian Manganese.



Georgian Manganese — это компания, шахтеры которой прибегли к крайней форме забастовки — голоданию в 2023 году, чтобы достичь своей цели — повышения зарплат и человеческих условий труда — сначала в Чиатура, а потом в Тбилиси. А компания «Магароэли» выплачивала зарплату части шахтеров.



Остальные 50% ООО «Магароэли» принадлежат Нодару Микаберидзе. Он также является лицом, которое в 2021, 2020, 2019 и 2018 годах пожертвовал 230 000 лари партии власти и ее тогдашнему кандидату в президенты.



Директором ООО «Магароэли» является Андрий Барабах, отставки которого в прошлом году требовали бастующие шахтеры.



По информации издания «Мтис Амбеби», компания «Магароэли» является подрядчиком Georgian Manganese. Чиатурские шахтеры заявили изданию, что трудовой договор они не подписывали, но помнят, что стороной-подписантом является компания «Магароэли». Шахтер Тариел Микацадзе подтвердил, что определенная часть сотрудников получает заработную плату не от Georgian Manganese, а от «Магароэли».



«Мы работаем от имени ООО «Магароэли» — с ними у нас оформлен контракт. Все подземные работы производятся от имени этой компании; все заявления или любое другое — все это от имени «Магароэли». Зарплата зачисляется нам также от имени этой компании», — подтвердил шахтер.



Обратим внимание на то, что в июне 2023 года, когда шахтеры объявили забастовку, на одну из акций им принесли выписку из банка, из которой стало ясно, что заработную плату им зачисляют со счета ООО «Магароэли», а не самой Georgian Manganese.



Забастовщики требовали повышения зарплаты на 20% и сокращения рабочего дня до 8 часов. 3 000 шахтеров выступали против предложенных компанией Georgian Manganese «нечеловеческих» условий труда.



Горняки прибегли к радикальным формам протеста — один из них зашил рот, другой — глаза, кто-то нанес себе телесные повреждения, а часть — начала голодовку.



19 июня забастовщикам ответил генеральный директор компании Georgian Manganese. Лаша Тутберидзе заявил, что переговоры зашли в тупик. Единственное, на что компания может пойти и пошла, — это сокращения рабочих часов. Однако повысить зарплату сотрудникам Georgian Manganese может только на 5%, что и оговорено коллективным трудовым договором. Больше себе компания позволить при убытках в 12 млн долларов не может.



Руководство компании отмечало, что 15%, которых требовали горняки, — это 10 млн долларов ежегодного расхода на зарплаты, на что в компании пойти не могли.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





