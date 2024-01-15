

Григол Гегелия: Ценности Китая и ЕС фундаментально расходятся – Мы не можем быть частью обоих клубов

15.01.2024 22:05





Ценности Китая и Евросоюза фундаментально расходятся, мы не можем быть частью обоих клубов, - заявил один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия, оценивая визит делегации «Грузинской мечты» в Китай.



Как отметил Гегелия в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», «Лело» выступает за отношения с Китаем на определенном уровне, однако не с такого типа политическим соглашением, которое не отвечает интересам Грузии.



«Те ценности, которые олицетворяет Китай, и ценности, которые олицетворяет Европейский союз, фундаментально расходятся друг с другом. Мы не можем быть частью обоих клубов. Мы не можем оба быть частью мира, это невероятно. Это называется транзакционной политикой», - заявил Гегелия.



Помимо политических отношений, Гегелия также ответил и на вопрос о роли Китая в относительно порта Анаклия. Он отмечает, если Китай будет доминантной силой, это будет проблематично для Грузии.



По словам Гегелия, порт Анаклия должен быть достроен только за счет западных инвестиций.



«Китай не является таким игроком, которого воспринимают как безпроблемного актора. Национальная политика и безопасность Грузии на самом деле не нуждаются в порте, управляемом и доминируемом Китаем. Кроме того, у Китая есть и другие порты в прилегающих морях и в его интересах замкнуть круг собственного влияния. Нам необходимо завершить Анаклию посредством западных и международных инвестиций», - заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





