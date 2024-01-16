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Посольство работает над уточнением информации касательно гибели гражданина Грузии в Баку
16.01.2024 11:35
В МИД заявляют, что посольство работает над уточнением распространившейся информации касательно гибели в результате взрыва в Баку гражданина Грузии.
«15 января в мебельном цехе, расположенном на улице Ахундова в г.Баку, произошел взрыв. В результате случая 7 человек погибли и 24 пострадали. Согласно информации, распространенной в прессе, один из погибших является гражданином Грузии. Мы работаем над уточнением данной информации», - сообщили «Интерпрессньюс» в МИД.
Для справки, по информации канала «Мтавари архи», в результате взрыва в мебельном цеху в Баку погиб 35-летний Серрадж Юсибов, проживавший в селе Нахидури Болнисского муниципалитета. По существующей информации, он уехал в Баку на работу.
Напомним, вчера в мебельном цеху в Баку произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек и 24 пострадали.
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