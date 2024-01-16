

Народный защитник продолжает оценку адекватности и своевременного медобслуживания Саакашвили

16.01.2024 11:44





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 15 января подписал приказ, согласно которому аппарат продолжил сотрудничество с группой специалистов/экспертов, созданной для оценки адекватности и своевременности медицинского обслуживания, предоставленного обвиняемому/осужденному Михаилу Саакашвили.



Информацию об этом распространяет аппарат Народного защитника.



По их же данным, группа, функционирующая с ноября 2021 года, периодически проверяет состояние пациента, изучает медицинскую документацию и публикует заключения. На данном этапе консилиум врачей подготовил 11 заключений.



«Членами группы врачей-экспертов являются: невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, гематолог, клинический онколог, интернист и специалист паллиативной медицины Аида Гозалова, эндокринолог Нино Заврашвили, кардиолог-аритмолог Георгий Папиашвили и терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григол Хурцидзе», - говорится в информации.





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