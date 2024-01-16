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Ираклий Гарибашвили встретился с послом Китая


16.01.2024   11:50


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзяном.

На встрече, состоявшейся в администрации правительства, разговор коснулся тесных дружеских отношений двух стран, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства, а также дальнейших перспектив сотрудничества.

Стороны в очередной раз дали высокую оценку встрече премьер-министра Грузии и президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, которая состоялась в рамках визита главы правительства Грузии в Пекин, а также её значение в отношениях между Грузией и Китаем, вопросы реализации планов, определенных сторонами в рамках данного визита.

Посол проинформировал премьер-министра о т.н выборах на Тайване, на что премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку грузинского правительства принципу единого Китая. Стороны еще раз подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.


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