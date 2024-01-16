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Новый посол Италии вручил копии верительных грамот Илье Дарчиашвили
16.01.2024 13:46
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провел ознакомительную встречу с послом Итальянской Республики Массимилиано Д’Антуоно, который вручил ему копии верительных грамот.
Министр поздравил итальянского дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Стороны приветствовали тесные, дружеские связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Италией, основанное на общих европейских ценностях и интересах.
Министр иностранных дел с благодарностью отметил непоколебимую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнул важность поддержки Италией статуса кандидата Грузии в ЕС.
На встрече особое внимание было уделено вопросу вступления Грузии в Евросоюз. Илья Дарчиашвили подробно проинформировал итальянского дипломата о прогрессе, достигнутом Грузией в этом направлении и дальнейших шагах. Он выразил надежду, что Италия, как одна из стран-основательниц Евросоюза, продолжит активно поддерживать Грузию на пути к вступлению в Евросоюз.
Кроме того, особо была отмечена важность диалога на высоком уровне, установившегося в апреле 2023 года, и взаимного обмена визитами. В беседе стороны также коснулись растущей тенденции торгово-экономических отношений между двумя странами и необходимости полного использования имеющегося потенциала.
Массимилиано Д’Антуоно, со своей стороны, подтвердил твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской интеграции.
В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению политического, экономического и отраслевого сотрудничества между Грузией и Италией.
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