

Новый посол Италии вручил копии верительных грамот Илье Дарчиашвили

16.01.2024 13:46





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провел ознакомительную встречу с послом Итальянской Республики Массимилиано Д’Антуоно, который вручил ему копии верительных грамот.



Министр поздравил итальянского дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.



Стороны приветствовали тесные, дружеские связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Италией, основанное на общих европейских ценностях и интересах.



Министр иностранных дел с благодарностью отметил непоколебимую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнул важность поддержки Италией статуса кандидата Грузии в ЕС.



На встрече особое внимание было уделено вопросу вступления Грузии в Евросоюз. Илья Дарчиашвили подробно проинформировал итальянского дипломата о прогрессе, достигнутом Грузией в этом направлении и дальнейших шагах. Он выразил надежду, что Италия, как одна из стран-основательниц Евросоюза, продолжит активно поддерживать Грузию на пути к вступлению в Евросоюз.



Кроме того, особо была отмечена важность диалога на высоком уровне, установившегося в апреле 2023 года, и взаимного обмена визитами. В беседе стороны также коснулись растущей тенденции торгово-экономических отношений между двумя странами и необходимости полного использования имеющегося потенциала.



Массимилиано Д’Антуоно, со своей стороны, подтвердил твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской интеграции.



В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению политического, экономического и отраслевого сотрудничества между Грузией и Италией.







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