

В Азербайджане арестован еще один журналист

16.01.2024 14:23





В Азербайджане еще один журналист и политический обозреватель Шахин Рзаев был задержан на 15 суток в административном порядке. По официальной информации он был осужден по статье 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана.



Как пишет «Кавказский узел», со слов родственника Шахина Рзаева, полиция арестовала его за «нецензурные высказывания» на улице и «неподчинение полиции».



По мнению азербайджанских активистов и журналистов, арест Рзаева является началом новой волны преследований независимых журналистов в Азербайджане.



Шахин Рзаев сотрудничает с медиа-изданием JAMnews.



Новая волна репрессий началась в Азербайджане накануне досрочных президентских выборов, назначенных на февраль 2024 года. Она грозит закрытием интернет-издания AbzasMedia в Азербайджане, которое расследует антикоррупционные дела в Азербайджане. Ранее были задержаны шестеро сотрудников издания. Так, 15 января решением суда на два месяца и 17 дней предварительного срока арестована репортер Abzas Media Эльнара Гасымова. До это были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы, заместитель директора Мухаммед Кекалов и главный редактор Севиндж Вагифкызы. Позже аресты продолжились в отношении журналиста-расследователя Хафиза Бабалы и Наргиз Абсаламовой. Всем предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору с группой лиц) УК Азербайджана.





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