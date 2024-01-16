

Партия «За Грузию» призывает расследовать деятельность компании Georgian Manganese

16.01.2024 15:05





Партия «За Грузию» призвала Генеральную прокуратуру начать расследования в отношении компании Georgian Manganese, которая уже почти 7 лет работает под особым управлением. С соответствующим заявлением партия обратилась в Прокуратуру Грузии.



Об этом заявил член партии Михаил Даушвили на брифинге, состоявшемся сегодня, 16 января.



Как указал Даушвили, существует вполне обоснованное предположение о неэффективности управления спецуправляющим, которое, по его мнению, нарушает законные интересы государства и граждан, поскольку в этом процессе могут иметь место коррупционные сделки и хищения крупных сумм.



«В 2009-2016 годах первоначальный руководитель компании грубо нарушил законодательство и требования охраны окружающей среды, тем самым причинив большой ущерб населению Зестафони и Чиатура. При этом окружающая среда была крайне загрязнена. В итоге ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 426 миллионов лари.



В 2012-2016 годах санкций, примененных государством, оказалось недостаточно, и первоначальные руководители компании продолжали загрязнять окружающую среду, нарушать закон, тем самым нанося вред интересам местного населения. Кроме того, приостановление или аннулирование лицензии государством нанесло существенный ущерб лицам, работающим в компании. Поэтому по решению суда в 2017 году в компании был назначен специальный управляющий, задачей которого было возместить ущерб, нанесенный компанией окружающей среде, и защитить интересы местного населения», — сказал Михаил Даушвили.



По его словам, спецуправляющий не смог возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, и защитить интересы местного населения.



Однако, как говорит Даушвили, по решению суда срок полномочий специального управляющего был продлен на 3 года в 2020 году и еще на 2 года в прошлом году.



«Назначенное государством лицо фактически управляло компанией почти 7 лет, но специальный управляющий не справился и не обеспечил устранение ущерба, нанесенного компанией окружающей среде, и защиту интересов местного населения» — заявил Михаил Даушвили.



Как отметил политик, возникает обоснованное подозрение, что специальный менеджер назначенный государством, управляет предприятием заведомо неэффективно, и не в интересах работников предприятия, местного населения, охраны окружающей среды и страны, а в целях удовлетворения личных финансовых интересов нескольких частных лиц. Также по его словам, в процессе выявляются значительные коррупционные риски.





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