

Нацвлишвили: Шалва Папуашвили должен сказать обществу, что думает о роли Сталина

16.01.2024 16:04





Шалва Папуашвили должен перестать переводить стрелки и сказать обществу, в том числе сторонникам грузинской церкви, что он думает о роли Сталина в истории Грузии и Грузинской православной церкви - сказать, каким фактором был Сталин - положительным или отрицательным - заявила в парламенте депутат от «Лело» Анна Нацвилишвили.



Нацвлишвили откликнулась на позицию председателя парламента, опубликованную в «Фейсбуке» и отметила, что «если для Папуашвили борьба со Сталиным - это борьба против церкви, то хороши же его дела».



По мнению Нацвлишвили, вопрос нельзя замкнуть в рамки, в которых пытается замкнуть «Грузинская мечта».



«До сих пор я не слышала оценки Шалвы Папуашвили в отношении Сталина. В эти дни развернулась очень серьезная дискуссия, и я думаю, что Папуашвили как председатель парламента и одно из лиц правящей партии, обязан сказать обществу, что он думает об Иосифе Сталине и касательно роли Сталина против Грузии и Грузинской церкви. Они не могут уйти от этого вопроса. Прошло несколько дней, а на эту тему они хранят молчание. Интересно, что пропагандисты «Грузинской мечты» занимались восхвалением Сталина. Я обращаюсь к Шалве Папуашвили, пусть скажет, что думает о роли Сталина в истории грузинского государства и Грузинской православной церкви», - заявила Ана Нацвлишвили





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