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Кобахидзе: Китай поддерживает территориальную целостность Грузии
16.01.2024 16:05
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Китай углубление отношений между Грузией и КНР важно.
«Прежде всего, очень важно политическое сотрудничество, вы знаете, что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии и наш суверенитет. Мы также, конечно, поддерживаем принцип единого Китая, и в связи с этим было опубликовано чрезвычайное заявление правительства.
Очень важно углубить эти отношения, которые установились между властями, правящими партиями, и этот визит служит им. Также очень важно экономическое измерение», — отметил Кобахидзе.
Отметим, премьер Грузии принял посла КНР в Грузии и еще раз выразил позицию по Тайваню, подчеркнув приверженность принципу единого Китая.
Напомним, что делегация «Грузинской мечты» во главе с лидером партии Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи с 14-го по 20 января в Пекине и Шанхае.
Часть оппозиции Грузии считает, что углубление отношений с Китаем — это реванш «Грузинской мечты» над Западом — США и Евросоюзом.
Напомним, в 2023 году Грузия и Китай оформили соглашение о стратегическом партнерстве. Часть оппонентов власти и аналитиков считает, что этот шаг — «демарш» Западу и выгодно больше Китаю, чем Грузии.
Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление Тбилиси и Пекина об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.
Как указано в документе, партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения, а также международное.
Также между Грузией и КНР введен безвизовый режим — в одностороннем порядке. Пекин пока думает над тем, позволить ли гражданам Грузии путешествовать в Китай без виз.
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