

Бежашвили: «Грузинская мечта» и Шалва Папуашвили постоянно манипулируют темой церкви и религии

16.01.2024 17:36





Дискредитация Грузинской церкви, это когда реабилитация Гелати практически провалилась, то, что происходит в монастыре Джвари, в отношении других памятников культурного наследия и то, что происходит в отношении прослушаний епископов и священников, - заявил депутат «Национального движения» Леван Бежашвили, откликаясь таким образом на заявление Шалвы Папуашвили, который обвиняет оппозицию в борьбе с церковью.



По его словам, «Грузинская мечта» и Шалва Папуашвили постоянно манипулируют темой церкви и религии.



«Общество хорошо знает отношение «Грузинской мечты» к церкви. То, что именно в период их власти прослушивали епископов и других священников, что существуют и опубликованы скрытые кадры и записи их жизни, то, в каком состоянии Гелати, монастырь Джвари, как относятся к проектам культурного наследия, является ярким тому подтверждением. Поэтому данное заявление Шалвы Папуашвили – очередная манипуляция темой церкви и для обмана избирателей» - заявил Бежашвили.





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