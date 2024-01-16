

Ираклий Кобахидзе о визите в Китай

16.01.2024 17:38





Китай поддерживает территориальную целостность Грузии, наш суверенитет, мы также поддерживаем принцип единого Китая, в связи с этим сегодня было опубликовано чрезвычайное заявление правительства. Очень важно углублять эти отношения, которые сформировались между властями, правящими партиями, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, находящийся с официальным визитом в Китайской Народной Республике. Сегодня вместе с делегацией правящей партии он встретился с заместителем председателя президиума Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, была выражена поддержка нашей стране и процессам, связанным с дальнейшим углублением сотрудничества.



По его словам, у нас с Китаем уже есть очень тесное экономическое сотрудничество, однако существует большое пространство для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений.



«Наш визит в Китай продолжается, мы встретились с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей, того же парламента. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Грузией. Парламентское измерение этого сотрудничества также очень важно. Мы говорили о сотрудничестве как в политическом плане, так и экономической и культурной сферах. Для нас одинаково важны все измерения двусторонних отношений. Мы затронули абсолютно все направления, была выражена поддержка нашей стране и в отношении тех процессов, которые связаны с дальнейшим углублением сотрудничества. Прежде всего, очень важно политическое сотрудничество. Китай поддерживает территориальную целостность Грузии, наш суверенитет, мы также поддерживаем принцип одного Китая, и в связи с этим сегодня было распространено чрезвычайное заявление правительства. Очень важно углубление этих отношений, которые сформировались между властями, правящими партиями. Этому служит текущий визит в Китай. Также особенно важно экономическое измерение. У нас уже есть очень тесное экономическое сотрудничество с Китаем, однако существует большое пространство для еще большего углубления этого сотрудничества, торгово-экономических связей, и для этого, конечно, мы сделаем со своей стороны максимум», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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