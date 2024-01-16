

Визит делегации «Грузинской мечты» в Китайскую Народную Республику продолжается

16.01.2024 19:12





Продолжается визит делегации правящей партии под руководством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в Китайскую Народную Республику.



Члены делегации встретились сегодня с заместителем председателя президиума Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.



«Наш визит в Китай продолжается, мы встретились с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей, также известного как парламент. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Грузией. Парламентское измерение этого сотрудничества также очень важно. Мы говорили о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах. Для нас одинаково важны все аспекты двусторонних отношений. Мы затронули абсолютно все направления, выразили поддержку нашей стране и процессам, связанным с дальнейшим углублением сотрудничества. Прежде всего, очень важно политическое сотрудничество. Китай поддерживает территориальную целостность Грузии, наш суверенитет, а также мы поддерживаем принцип одного Китая, и в связи с этим сегодня было опубликовано чрезвычайное заявление правительства. Очень важно углублять эти отношения, которые складываются между властью и правящими партиями. Этому служит нынешний визит в Китай», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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