

«TI- Georgia»: Правительство скрывает, как были изменены условия приватизации для компании Чхартишвили

16.01.2024 19:49





По данным организации Transparency International — Georgia, правительство Грузии внесло изменения в условия приватизации имущества, переданного компании делового партнера Бидзины Иванишвили Вано Чхартишвили. Речь идет о постановлении правительства Грузии от 4 декабря 2023 года, касательно ООО «Somgos Company».



Однако, как сообщает организация, администрация правительства не раскрывает детальную информацию о внесенных изменениях.



«В 2014 году государство продало компании Somgos Company земельный участок площадью 35 тысяч квадратных метров в Сигнахи по символической цене в 1 лари с условиями строительства гостиницы, посадки виноградника и трудоустройства местного населения. Компания не выполнила инвестиционные обязательства в течение первоначально согласованного трехлетнего периода, что привело к двум последующим продлениям в 2016 и 2018 годах. Указ от 4 декабря 2023 года, предположительно, касается очередного продления инвестиционного периода проекта. Это дело о приватизации ранее привлекло внимание журналистов-расследователей телеканала «ТВ Пирвели», — говорится в заявлении TI.



Как указывает TI, основанная 9 августа 2007 года ООО «Somgos Company» принадлежит зарегистрированной на Сейшелах офшорной компании Sonata Alliance Inc., 100% владельцем и директором которой с 2014 года является дочь Вано Чхартишвили Натия Чхартишвили.



Директором ООО «Somgos Company» является Леван Скамкочаишвили, который одновременно занимает должность директора в компании Вано Чхартишвили «Tbilisi tobacco». ООО «Somgos Company» экономическая деятельность которого указана как «бизнес холдинговых компаний», по данным Национальной статистической службы Грузии, неактивна.



По данным «Трансперенси Интернешнл-Грузия», изменение инвестиционных условий приватизации является частой практикой и само по себе это не является проблемой.



По мнению организации, вопросы возникают, когда правительство меняет условия человеку, близкому к правящей партии, и скрывает информацию об изменениях.



«Учитывая, что приватизация государственных активов является областью, уязвимой для коррупции, особенно когда активы передаются офшорным компаниям, необходимо поддерживать высочайшие стандарты прозрачности», — указывают в «Трансперенси Интернешнл-Грузия».



При этом организация призвала администрацию правительства Грузии «действовать в соответствии с законодательством Грузии, отказаться от незаконной практики сокрытия постановлений правительства и распоряжений премьер-министра и обнародовать эти документы».



Netgazeti обратилась в администрацию правительства c целью получения информации о внесенных в условия приватизации изменений. Материал будет обновлен в случае получения ответа.





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