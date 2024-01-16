

«Коалиция за информационную надежность» назвала шаги по выполнению рекомендации ЕК по борьбе с дезинформацией

16.01.2024 22:07





8 ноября 2023 года Европейская комиссия представила свой ежегодный отчет о политике расширения ЕС. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС при условии, что будет предпринят ряд шагов. Среди новых девяти шагов первый предполагает борьбу с дезинформацией, манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях.



Согласно заявлению о политике расширения ЕС от 2023 года, «после решения признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, а также предоставить статус кандидата Молдове и Украине, эти три страны стали целью новой волны кампаний по манипулированию информацией. Кампании, в основном направленны на дискредитацию стремления присоединиться к ЕС и на обвинениях Запада в ситуации в регионе.



Поток дезинформации в Грузии был направлен на то, что бы обвинить Запад в попытках открыть «второй фронт» против России. Как указано в заявлении, со стороны властей Грузии необходимо активнее разоблачать и развеивать упомянутую дезинформацию.



«Коалиция за информационную надежность» считает, что для выполнения первого пункта, определенного Европейской комиссией, необходимо предпринять следующие шаги:



Общие рекомендации



Принимая во внимание доклад Еврокомиссии, властям необходимо отмежеваться и противостоять дезинформации, согласно которой Запад пытается открыть в Грузии «второй фронт» против России. Кроме того, правительство должно провести активную кампанию по информированию о Европейском Союзе и его ценностях.



Важно, чтобы правительство Грузии создало среду, благоприятствующую сотрудничеству с теми общественными организациями, которые уже много лет работают в направлении борьбы с антизападной и пророссийской дезинформацией и пропагандой. В связи с этим необходимо прекратить агрессивную риторику, направленную против общественных организаций и прекратить безосновательные расследования в их отношении. Прекратить распространение ложной информации о т.н. «законе об иностранных агентах», якобы он служит защите демократии и прозрачности.



Согласно отчету Еврокомиссии , «благоприятная среда для участия общественных организаций оказалась под ударом в результате жесткой риторики политических лидеров и радикальных группировок, а также законодательной инициативы, запрещающей общественным организациям получать иностранное финансирование, так как якобы они являются «агентами иностранного государства», и нарушение которой включало штрафы и уголовное преследование этих организаций.



Принципиальные решения в направлении борьбы с дезинформацией должны приниматься в результате консенсуса. Это важно, в том числе, с учетом 9-ти рекомендаций Еврокомиссии. Соответственно, важно обеспечить вовлечение общественных организаций и профессиональных кругов, как в процесс разработки политики, так и в ее реализацию, против антизападной дезинформации на исполнительном и законодательном уровнях. Кроме того, не допускается под предлогом выполнения первого шага вводить такое законодательное регулирование, которое поставит под угрозу свободу слова и самовыражения в стране.





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