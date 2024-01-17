

Координатор Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам проводит встречи в Грузии

17.01.2024 11:18





оординатор Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам Ричард Нефью в рамках своего визита в Грузию провел первую встречу с представителями гражданского общества.



В Грузии Ричард Нефью также встретится с представителями властей, антикоррупционных институтов и следственных органов.



Координатор Госдепартамента США по глобальным вопросам борьбы с коррупцией прибыл в Грузию вчера. До 18 января также запланирован его визит в Армению.



По сообщению Госдепартамента США, в обеих странах он обсудит текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией, а также будут определены сферы дальнейшего сотрудничества.





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