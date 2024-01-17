|
|
|
Координатор Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам проводит встречи в Грузии
17.01.2024 11:18
оординатор Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам Ричард Нефью в рамках своего визита в Грузию провел первую встречу с представителями гражданского общества.
В Грузии Ричард Нефью также встретится с представителями властей, антикоррупционных институтов и следственных органов.
Координатор Госдепартамента США по глобальным вопросам борьбы с коррупцией прибыл в Грузию вчера. До 18 января также запланирован его визит в Армению.
По сообщению Госдепартамента США, в обеих странах он обсудит текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией, а также будут определены сферы дальнейшего сотрудничества.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна