

Гарибашвили встретился с исполнительным председателем компании Koç Holding

17.01.2024 11:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили начал свой визит в Швейцарскую Конфедерацию, в Давос.



Глава правительства первую встречу провел с исполнительным председателем компании Koç Holding Левентом Чакироглу.



По информации администрации правительства, среди обсуждаемых вопросов были основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых проектах и ​​сферах.



«Стороны рассмотрели текущие положительные экономические тенденции в стране. Как отметил премьер-министр, в последние годы в Грузии наблюдается высокий экономический рост, что является результатом правильной экономической политики правительства. Было отмечено, что Грузия выгодна для инвесторов по многим направлениям, в том числе в сфере IT страна имеет одни из самых выгодных налоговых условий и динамично развивается.



Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр подчеркнул большой потенциал страны в этом направлении и отметил, что в результате политики правительства за последние годы значительно выросли прямые доходы от туризма. Стороны договорились продолжить сотрудничество и в дальнейшем.



Koç Holding — крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Это глобальный игрок на турецком рынке. Она занимает лидирующие позиции с конкурентными преимуществами в энергетике; в автомобильном, финансовом секторах. Компания имеет производственные объекты более чем в 60 странах мира, осуществляет экспорт более чем в 150 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Испанию, Венгрию, Германию, Польшу, Египет, Францию, Италию, Румынию, Австралию, Китай и т.д.



В компании работает 105 000 человек, а ее доход составляет 34,97 миллиарда долларов.



Koç Group владеет несколькими гостиницами в Грузии», - говорится в информации.





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