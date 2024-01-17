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Гарибашвили встретился с исполнительным председателем компании Koç Holding
17.01.2024 11:52
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили начал свой визит в Швейцарскую Конфедерацию, в Давос.
Глава правительства первую встречу провел с исполнительным председателем компании Koç Holding Левентом Чакироглу.
По информации администрации правительства, среди обсуждаемых вопросов были основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых проектах и сферах.
«Стороны рассмотрели текущие положительные экономические тенденции в стране. Как отметил премьер-министр, в последние годы в Грузии наблюдается высокий экономический рост, что является результатом правильной экономической политики правительства. Было отмечено, что Грузия выгодна для инвесторов по многим направлениям, в том числе в сфере IT страна имеет одни из самых выгодных налоговых условий и динамично развивается.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр подчеркнул большой потенциал страны в этом направлении и отметил, что в результате политики правительства за последние годы значительно выросли прямые доходы от туризма. Стороны договорились продолжить сотрудничество и в дальнейшем.
Koç Holding — крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Это глобальный игрок на турецком рынке. Она занимает лидирующие позиции с конкурентными преимуществами в энергетике; в автомобильном, финансовом секторах. Компания имеет производственные объекты более чем в 60 странах мира, осуществляет экспорт более чем в 150 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Испанию, Венгрию, Германию, Польшу, Египет, Францию, Италию, Румынию, Австралию, Китай и т.д.
В компании работает 105 000 человек, а ее доход составляет 34,97 миллиарда долларов.
Koç Group владеет несколькими гостиницами в Грузии», - говорится в информации.
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