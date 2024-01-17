

Каладзе: Дорожные работы на Церетели должны быть завершены к концу января

17.01.2024 12:20





«Мы начали работы на Церетели в конце апреля и пообещали жителям, что к концу января дорожное движение будет восстановлено в обоих направлениях. Работы масштабные, мы не ограничимся только асфальтированием дороги, прокладкой новой дороги, я хочу, чтобы мы внесли фундаментальные изменения во все те проекты, в которые мы заходим с дорожной инфраструктурой», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



На заседании Каладзе отметил, что движение на проспекте Церетели будет восстановлено в конце января.



«Мы начали обновлять подземные коммуникации, что очень важно. С тех пор, как существует этот проспект, никаких работ такого масштаба там не проводилось. Возникли проблемы в процессе этих работ, это не новость, ведь компании очень часто не выполняют свои обязательства. В этот раз у нас был такой факт, и нам пришлось попрощаться с двумя работавшими над этим проектом компаниями. Для нас принципиально важно, чтобы работы были завершены до конца января. Эти компании не смогли уложиться в сроки, несмотря на несколько обращений этих компаний о продлении сроков, мы приняли такое решение. Мы не говорим о переносе окончательного срока, январь всегда был в силе, мы говорим о внутренних сроках. Мы уже видели, что есть проблемы со сроками, были проблемы и с качеством, хотя в процессе это все исправляется. Мы приняли решение попрощаться с этими компаниями, поскольку для меня важно, чтобы данный проект был завершен в январе и движение транспорта было восстановлено. Сейчас идет отбор компаний. Даже если придется работать лично нам, мне, моим заместителям, нашим сотрудникам, дорожные работы на Церетели должны быть завершены к концу января. Это условие обязательно будет выполнено», — сказал Каладзе.







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