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«Дроа» и «Гирчи – больше свободы»: ЦИК игнорирует иммигрантов
17.01.2024 12:35
По мнению партий «Дроа» и «Гирчи – больше свободы», Центризбирком Грузии «полностью игнорирует» вопрос участия иммигрантов в выборах 2024 года.
Как указано в совместном заявлении партий, цель ЦИК и «Грузинской Мечты» не допустить до выборов более миллиона граждан Грузии.
«В плане действий (ЦИК) в качестве отдельной задачи указано создание новой инфраструктуры, но об открытии дополнительных избирательных участков за рубежом ничего не сказано», — говорится в сообщении партий.
«Дроа» и «Гирчи — больше свободы» утверждают, что ЦИК учла в бюджете информационно-образовательную интернет-игру и проведение опроса удовлетворенности сотрудников аппарата ЦИК, но не вопрос голосования мигрантов.
«Как известно, по требованию 50 избирателей ЦИК обязана открыть избирательный участок. Из ряда [зарубежных] городов в ЦИК уже подана соответствующая просьба, которую ЦИК обязана принять во внимание согласно закону», — заявили в партиях, призывая ЦИК обеспечить участие в выборах более миллиона граждан Грузии.
«Без участия в выборах 1/3 избирателей выборы 2024 года не могут считаться легитимными», — говорится в заявлении.
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