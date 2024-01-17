

Хидашели: Коррупция - это вопрос национальной безопасности для Грузии

17.01.2024 13:42





Считаю, что коррупция - это вопрос национальной безопасности для Грузии, особенно элитная коррупция. В особенности, когда к проявлениям коррупции причастны компании не такого уж благожелательного соседнего государства, - заявила бывший министр обороны Грузии, председатель организации «Гражданская идея» Тина Хидашели после встречи с координатором Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам Ричардом Нефью.



По словам Хидашели, высокопоставленный американский чиновник был ознакомлен с теми случаями, которые выявлены «Гражданской идеей».



«2024 год, скоро начнется избирательная кампания, власти начнут тратить огромные деньги из госбюджета на партийные интересы, на предвыборные задачи, и, разумеется, это требует ежедневного и ежеминутного мониторинга, чтобы не было тяжелейших последствий, которые серьезно отразятся на стране в ближайшие 4 года», - отметила Хидашели.



По ее пояснению, еще один вопрос, который обсуждался на встрече с координатором Госдепартамента США координатором Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам, был связан с Антикоррупционным агентством.



«Мы говорили о проблемах, которые последовали за реформой. Главные два направления, которые реально должны были быть налицо – это независимость и следственные полномочия агентства. Но этого нет, и на это указала нам и Венецианская комиссия и в их оценке появилась очень ясная и открытая запись, и естественно об этом шла речь», - заявила Тина Хидашели.





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