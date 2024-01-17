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Кандидат в президенты РФ Надеждин собирает подписи в Тбилиси
17.01.2024 15:03
Желающий стать кандидатом в президенты РФ Борис Надеждин собирает подписи в Тбилиси — это необходимо для его выдвижения на президентских выборах в РФ, пишет «Эхо Кавказа».
«Оставить подпись можно в Тбилиси. Мы расширяем географию и очень надеемся на вашу поддержку. Зовите знакомых и друзей – в Грузии открыт сбор! <…> Возьмите с собой внутренний российский паспорт. Ждем вас!» – написал Надеждин в соцсетях.
Бориса Надеждина выдвинула кандидатом партия «Гражданская инициатива». Бывший депутат Госдумы заявляет, что выступает против войны в Украине и, в случае избрания, намерен закончить ее и вернуть мобилизованных домой.
Для регистрации ему необходимо собрать 100 тысяч подписей. 16 января он сообщал, что собрано лишь немногим более 11 тысяч.
«Верстка» писала, что Надеждину планируют отказать в регистрации в качестве кандидата под предлогом «низкого качества» подписей, которые он сдаст.
Как рассказали изданию три источника, близкие к администрации Путина, Надеждин сначала был «согласованным с Кремлем кандидатом», который должен был привлечь на выборы умеренных либералов, но как только выступил не только против «СВО», но и лично Путина, от его поддержки в Кремле отказались.
Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17-е марта текущего года.
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