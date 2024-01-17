

Гарибашвили встретился с главой компании Maersk

17.01.2024 16:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с главой компании Maersk Робертом Мэрском Угглой. Информацию об этом распространяет администрация правительства. По их де сообщению, главным вопросом, обсуждавшимся на встрече, состоявшейся в Давосе, стала деятельность «APM Terminals» в Грузии и перспективы дальнейшего сотрудничества.



«Ираклий Гарибашвили рассмотрел с Робертом Мэрском Угглой динамику работы компании в Грузии. Стороны также обсудили конкретные шаги, которые предстоит предпринять в будущем.



Внимание было акцентировано на важности «Среднего коридора» как альтернативного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Как отметил премьер-министр, Грузия заинтересована в полномасштабном функционировании «Среднего коридора» и поддерживает популяризацию упомянутого транспортного маршрута в международном формате.



Премьер-министр подчеркнул возросшие темпы грузооборота в морском порту Поти и отметил, что общее количество контейнеров, обработанных в морском порту Поти в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, увеличилось на 65,7%.



Деятельность датской компании Maersk включает: морские перевозки, эксплуатацию портов, управление цепочками поставок и складирование. Компания учреждена в Копенгагене. Ей принадлежат дочерние компании и офисы в 130 странах. В том числе, она оперирует в Грузии через свою дочернюю компанию – «APM Terminals». В Maersk заняты более 100 000 человек.



Доходы Maersk составляют $81,5 млрд. долларов. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2023 год Møller-Maersk заняла 174-е место среди крупнейших публичных компаний в мире. Это одна из больших в мире судоходных компаний и крупнейшая по мощности флота», - говорится в информации.





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