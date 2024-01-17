

Лидер партии «Лело» намерен подать иск против мэра Тбилиси

17.01.2024 17:48





Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе намерен подать иск против мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



Как сообщил Netgazeti адвокат Мамуки Хазарадзе Звиад Кордзадзе, политик обвиняет Каладзе в нанесении ущерба его достоинству и деловой репутации.



По его словам, Хазарадзе желает, что бы Каладзе опроверг заявление, сделанное в его адрес 17 января на заседании правительства Тбилиси.



В частности, Каха Каладзе заявил, что во время правления «Единого национального движения» (ЕНД) Хазарадзе и представители его банка «делали людей несчастными и отбирали бизнес».



«Может быть, господин Хазарадзе и не был членом «ЕНД», но он был первым, кто совершил эти грязные дела и был подручным Саакашвили, разве общество не помнит всего этого? Или забыл? Мы все помним и ничего не забыли, как вы и конкретные представители вашего банка делали людей несчастными, как вы отбирали бизнес. Ваше место будет там, где вы находитесь сегодня, и попытка каким-то образом преодолеть барьер в 5% не обманет это сообщество. Вы все едины, у вас один начальник, вы служите интересам другой страны, а не этой», — сказал мэр столицы.



По словам Звиада Кордзадзе, Каладзе распространил ложную информацию о Хазарадзе, поэтому на следующей неделе в суд будет подан иск.



«Он (Хазарадзе) подает в суд за ущерб чести, достоинству и деловой репутации, поскольку на пресс-конференции было сказано, что Мамука Хазарадзе отбирает у людей бизнес и делает их несчастными. Соответственно, это распространение ложной информации, по этой причине на следующей неделе в суд будет подан иск», — сказал он.



По словам Звиада Кордзадзе, просьба Мамуки Хазарадзе будет заключаться лишь в опровержении выдвинутых против него обвинений, и он не намерен требовать денежной компенсации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





