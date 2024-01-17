

Леван Хабеишвили предлагает Кахе Каладзе присутствовать на следующем заседании муниципального собрания и ответить на вопросы

17.01.2024 18:36





Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили предлагает мэру Тбилиси Кахе Каладзе присутствовать на следующем заседании столичного муниципального собрания (сакребуло) и ответить на вопросы.



По словам Левана Хабеишвили, он задаст мэру столицы все вопросы, которые интересуют граждан.



Как отметил Хабеишвили, ни один из проектов в столице не завершается в те сроки, какие обещает населению Каха Каладзе.



«Как будто тбилисцам не хватало пробок. В условиях коррумпированного правления Каладзе они проводят в пробках один день из 10-ти, а сейчас он в прямом смысле устроил грязь в столице. Он не может завершить ни один проект в те сроки, какие обещает населению. В некоторых случаях он вообще не может завершить эти проекты. Что касается проспекта Церетели, то всем должно быть известно, что тендер выиграл отец члена сакребуло от «Грузинской мечты». Тут случайно выяснилось, что эта компания является жертвователем «Грузинской мечты». Очевидно, мы все понимаем, что это коррупционная сделка. Сейчас члену гардабанского сакребуло прервали контракт и уже оформили дополнительный контракт на 17 миллионов лари с приятелем Беры. Каладзе заработал деньги, и теперь их должны заработать Бера и его друзья», - заявил Леван Хабеишвили.





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