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Алекси Батиашвили встретился с координатором Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией
17.01.2024 18:36
Первый заместитель Службы государственной безопасности Грузии Алекси Батиашвили встретился с координатором Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричардом Непью.
Согласно информации, распространенной СГБ, на встрече Алекси Батиашвили подчеркнул передовые позиции Грузии в международных рейтингах по борьбе коррупции и рассказал о подотчетности службы, функциях Антикоррупционного агентства, его деятельности и нововведениях, внедренных в антикоррупционную политику.
«Алекси Батиашвили и Ричард Непью обсудили важные вопросы и задачи, связанные с борьбой с коррупцией, поговорили о будущих инициативах сотрудничества между сторонами. Первый заместитель главы СГБ поблагодарил американскую сторону за усилия, предпринимаемые партнерами с момента создания службы по развитию потенциала сотрудников в вопросах противодействия коррупции», — заявили в СГБ.
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