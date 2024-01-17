

ЦИК Грузии опроверг обвинения в игнорировании иммигрантов

17.01.2024 18:39





По словам спикера ЦИК Грузии Натии Иоселиани, план действий ЦИК на 2024 год является общим, а график и бюджет предвыборных мероприятий будут утверждены после выборов. По ее словам, после этого более подробно будут прописаны процедуры информирования избирателей.



27 декабря прошлого года Центризбирком Грузии утвердил план действий на 2024 год. Партии «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» раскритиковали ЦИК за то, что план действий на 2024 год не включал вопрос участия иммигрантов в выборах и ЦИК их «полностью игнорирует».



«Разговоры о том, что мы кого-то игнорируем, — это ложь. Это общий план действий на год. Однако после объявления (о проведении) выборов нам предстоит утвердить график предвыборных мероприятий и избирательный бюджет. Более того, поэтапно будут прописаны процедуры, связанные с информированием избирателей», — сказала Netgazeti Натия Иоселиани.



По ее словам, для ЦИКа важно информировать избирателей, проживающих как в Грузии, так и за ее пределами.



Избиратели, проживающие за рубежом, должны зарегистрироваться в участковой избирательной комиссии, дипломатическом представительстве или консульском учреждении Грузии, созданном в государстве, где они находятся, не позднее 19-го дня до дня выборов. Список этих лиц (кроме лиц, зарегистрированных за рубежом) подготавливается Министерством иностранных дел Грузии и представляется в ЦИК не позднее, чем за 18-ть дней до дня голосования.



«На каждых выборах мы используем максимальное количество информационных средств, и председатель (ЦИК) всегда обращался к иммигрантам в прямом эфире и информировал их о правилах и сроках, в которые они должны зарегистрироваться, чтобы получить право участвовать в выборах.



Это продолжится и будет более интенсивным и в этом году. После того, как будут назначены выборы и МИД предоставит нам данные, на основе этих данных мы создадим избирательные участки за рубежом для не менее 50 и не более 3000 избирателей. Все избиратели, зарегистрированные за рубежом, получат возможность принять участие в выборах», — сообщили в ЦИК.



Согласно Избирательному кодексу, избирательные участки за рубежом могут быть открыты не позднее 30-го дня до дня выборов и для не менее 50 и не более 3000 избирателей.





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