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Архимандрит: икона Матроны со Сталиным перенесена в охраняемое пространство
17.01.2024 19:16
Икону Святой Матроны перенесли в охраняемое помещение патриаршего храма Святой Троицы, где иконописец исправит ошибки, об этом в соцсети сообщил архимандрит Иоване Мчедлишвили.
«В целях внесения соответствующих изменений в соответствии с канонами иконописи икона Святой Матроны перенесена в охраняемое помещение храма Святой Троицы, где иконописец, по согласованию с соответствующей службой Патриархии, исправит ошибки, допущенные при написании иконы.
В соборе была выставлена еще одна икона Святой Матроны, у которой могут помолиться все желающие», — отметил архимандрит Иоване Мчедлишвили.
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