

Архимандрит: икона Матроны со Сталиным перенесена в охраняемое пространство

17.01.2024 19:16





Икону Святой Матроны перенесли в охраняемое помещение патриаршего храма Святой Троицы, где иконописец исправит ошибки, об этом в соцсети сообщил архимандрит Иоване Мчедлишвили.



«В целях внесения соответствующих изменений в соответствии с канонами иконописи икона Святой Матроны перенесена в охраняемое помещение храма Святой Троицы, где иконописец, по согласованию с соответствующей службой Патриархии, исправит ошибки, допущенные при написании иконы.



В соборе была выставлена ​​еще одна икона Святой Матроны, у которой могут помолиться все желающие», — отметил архимандрит Иоване Мчедлишвили.





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