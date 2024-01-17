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Архимандрит: икона Матроны со Сталиным перенесена в охраняемое пространство


17.01.2024   19:16


Икону Святой Матроны перенесли в охраняемое помещение патриаршего храма Святой Троицы, где иконописец исправит ошибки, об этом в соцсети сообщил архимандрит Иоване Мчедлишвили.

«В целях внесения соответствующих изменений в соответствии с канонами иконописи икона Святой Матроны перенесена в охраняемое помещение храма Святой Троицы, где иконописец, по согласованию с соответствующей службой Патриархии, исправит ошибки, допущенные при написании иконы.

В соборе была выставлена ​​еще одна икона Святой Матроны, у которой могут помолиться все желающие», — отметил архимандрит Иоване Мчедлишвили.


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