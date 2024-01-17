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Грузия занимает 50-е место в Мировом индексе паспортов
17.01.2024 19:17
Грузия занимает 50-е место в Мировом индексе паспортов компании Henley & Partners. Индекс представляет собой рейтинг паспортов стран мира, основанный на том, в сколько стран владелец может поехать без визы. Индекс включает 199 паспортов и 227 направлений.
Человек с грузинским паспортом может без визы путешествовать в 121 страну. Согласно рейтингу 2024 года, первое место делят шесть стран: Франция, Германия, Италия, Испания, Япония и Сингапур. Владельцы паспортов этих стран могут путешествовать без визы в 194 страны мира.
В 2023 году Грузия занимала 50-е место в том же индексе, хотя могла без визы посещать 116 стран. В 2023 году добавились пять новых направлений, включая Россию и Китай.
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