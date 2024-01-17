

Илья Дарчиашвили встретился с главой МИД Ирана в рамках экономического форума в Давосе

17.01.2024 21:43





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел ознакомительную встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



Как сообщается, на встрече были подчеркнуты сложившиеся за годы добрососедские отношения между Грузией и Ираном.



«Министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономические связи, а также позитивный потенциал активизации контактов между людьми и сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма.



Разговор также коснулся обстановки и проблем в регионе. Внимание было акцентировано на необходимости устойчивого и стабильного развития региона», - говорится в информации.





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