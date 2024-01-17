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Илья Дарчиашвили встретился с главой МИД Ирана в рамках экономического форума в Давосе


17.01.2024   21:43


Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел ознакомительную встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

Как сообщается, на встрече были подчеркнуты сложившиеся за годы добрососедские отношения между Грузией и Ираном.

«Министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономические связи, а также позитивный потенциал активизации контактов между людьми и сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма.

Разговор также коснулся обстановки и проблем в регионе. Внимание было акцентировано на необходимости устойчивого и стабильного развития региона», - говорится в информации.


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