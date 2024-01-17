

Гарибашвили: Грузия привержена идее основательного урегулирования вопроса отравления свинцом

17.01.2024 22:03





Важно, что наше активное участие в европейских процессах экологии и здравоохранения показывает, что мы привержены этой цели, - заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, выступая с речью на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках экономического форума в Давосе под названием «К атмосферному воздуху без содержания свинца».



По словам главы правительства, Грузия твердо намерена укреплять свой кадровый и технический потенциал.



«Для нас было честью стать страной-сопредседателем нового механизма сотрудничества и работать вместе с другими странами по вопросам биомониторинга в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, чему давала направление Германия. В рамках этой инициативы в 2023 году прошла 7-я министерская конференция по вопросам окружающей среды и здравоохранения. Первая встреча состоялась в Тбилиси в ноябре 2023 года. На этой встрече партнеры Европейского региона Всемирной организации здравоохранения собрались, чтобы согласовать мнения по приоритетам и обозначить необходимость мониторинга.



В контексте этого бесценного партнерства Грузия твердо намерена укреплять свой кадровый и технический потенциал. Наша цель — полностью разработать системы мониторинга свинца и провести углубленное исследование источников и точек соприкосновения, разработать стратегии снижения рисков и внести все больший вклад в облегчение этого бремени и дело защиты от свинца.



В заключение я хотел бы сказать, что Всемирный экономический форум предоставляет уникальную возможность укрепить и повысить коллективную политическую приверженность общему видению по избавлению мира от отравления свинцом, ввести строгий мониторинг и строгие правила, укрепить международное сотрудничество. Грузия привержена идее основательного урегулирования проблемы отравления свинцом. Считаю, что мы добьемся больших результатов в рамках объединенного глобального сообщества и обеспечим гораздо более здоровое и процветающее будущее для последующих поколений в масштабе всего мира. Большое спасибо!» - заявил премьер-министр.





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