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В рамках Давосского форума Ираклий Гарибашвили принял участие в неформальном ланче мировых экономических лидеров
17.01.2024 22:03
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в неформальном ланче мировых экономических лидеров, состоявшемся в рамках сессии Давосского экономического форума на тему «Восстановление доверия к глобальным системам».
Хозяином приема выступил основатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб, а модератором – президент Всемирного экономического форума Бренде Борге.
К участникам также обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
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