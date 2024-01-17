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В рамках Давосского форума Ираклий Гарибашвили принял участие в неформальном ланче мировых экономических лидеров


17.01.2024   22:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в неформальном ланче мировых экономических лидеров, состоявшемся в рамках сессии Давосского экономического форума на тему «Восстановление доверия к глобальным системам».

Хозяином приема выступил основатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб, а модератором – президент Всемирного экономического форума Бренде Борге.

К участникам также обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.


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