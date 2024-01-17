

Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития

17.01.2024 23:35





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.



По информации администрации правительства Грузии, на встрече, прошедшей в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, были обсуждены основные направления успешного сотрудничества Грузии и ЕБРР и проекты, реализуемые при поддержке Европейского банка реконструкции и развития как в публичном, так и частном секторах.



По информации пресс-службы, глава правительства поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за поддержку и отметил, что поддержка ЕБРР в части финансирования стратегических направлений позволяет осуществлять важные реформы.



«Внимание было акцентировано на историческом решении о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Премьер-министр рассказал о прогрессе, достигнутом Грузией на пути европейской интеграции и планах на будущее.



Ираклий Гарибашвили проинформировал президента ЕБРР о текущих положительных тенденциях в экономике Грузии и отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе и мире, в Грузии сохраняются стабильно растущие экономические показатели, а эффективная политика правительства принесла двузначный экономический рост за последние 2 года.



Внимание было акцентировано и на крупных инфраструктурных проектах, над которыми активно работает экономическая команда правительства», - отмечается в информации.



По сообщению пресс-службы, на встрече Ираклий Гарибашвили и Одиль Рено-Бассо обсудили новые направления сотрудничества и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Глава правительства отметил, что Европейский банк реконструкции и развития имеет в Грузии диверсифицированный портфель, который составляет около 5 миллиардов евро в 289 проектах. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Одиль Рено-Бассо за плодотворное сотрудничество.





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